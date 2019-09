Formule 2-coureur Correa uit kunstmatige coma na crash op Spa

De Amerikaanse Formule 2-coureur Juan Manuel Correa is na meer dan twee weken uit zijn kunstmatige coma gehaald. Hij raakte gewond bij een crash op het circuit van Spa-Francorchamps. Daarbij kwam de Franse coureur Anthoine Hubert om het leven. Correa liep onder meer verwondingen op aan zijn wervelkolom en brak zijn benen.

De familie van Correa liet vrijdag weten dat zijn ontwaken een grote stap in de goede richting is, maar dat het nog steeds een race tegen de klok is. Hij moet een grote operatie aan zijn benen ondergaan, maar dat kan pas als zijn longen sterk genoeg zijn om de lange operatie aan te kunnen.

Correa blijft op de intensive care liggen. Zijn familie zegt dat zijn medische toestand nog steeds kwetsbaar is. Wel is zijn conditie veranderd van 'kritisch' naar 'ernsitg'.

Doormidden

Bij de race in het Belgische Spa raakte de 22-jarige Hubert een muur en kwam daardoor in de slip. Correa knalde vol op hem, waardoor de auto van de Fransman doormidden brak.