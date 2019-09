Wekdienst 21/9: Airborne-herdenking en vissen naar plastic in de Waal

Ander nieuws uit de nacht:

Publieke omroep IJsland beboet om incident bij songfestival in Israël: Aanleiding is het tonen door de IJslandse deelnemers, de band Hatari, van een banner in de kleuren van de Palestijnse vlag met het woord 'Palestina' op het songfestival in Israël, afgelopen mei.

President Trump zette Oekraïense ambtgenoot onder druk: Trump vroeg president Zelensky onderzoek te doen naar de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Hunter Biden zat vijf jaar in de leiding van het grootste Oekraïense gasbedrijf.

Malta stelt openbaar onderzoek in naar moord op journalist: Onderzoeksjournalist Daphne Galizia kwam twee jaar geleden om het leven door een autobom bij haar huis.

En dan nog dit:

Een zeldzaam tuinfeestje in het Witte Huis. President Trump had voor een bezoek van de Australische premier Morrison een diner georganiseerd in de Rose Garden van het Witte Huis.

Terwijl het buiten vooral ging over de controverse over Trumps gesprekken met Oekraïne (zie boven), probeerden de gasten aan tafel het vooral luchtig te houden. Toen een Republikeinse senator gevraagd wat hij vond van het nieuws antwoordde hij: "Ik kijk ernaar uit om feest te vieren", zonder op de materie in te gaan.

En dat lijkt te zijn gelukt, als we de foto's mogen geloven: