Bestorming luchtmachtbasis Area 51 blijft uit, drie arrestaties

De Amerikaanse luchtmacht had van tevoren nadrukkelijk gewaarschuwd om het terrein niet te betreden. Er worden vliegtuigen getest en manschappen getraind, maar het complex was lange tijd omgeven met geheimzinnigheid en geruchten. Pas in 2013 gaf de overheid het bestaan ervan officieel toe. Er werden toen archieven openbaar van de inlichtingendienst CIA, waaruit bleek dat er in het diepste geheim aan spionagevliegtuigen werd gewerkt.

Vorige week werden twee Nederlandse youtubers opgepakt voor het betreden van Area 51. Ze hadden camera's, een laptop en een drone bij zich om opnamen van het gebied te maken. Ze zeiden zelf dat ze geen kwade bedoelingen hadden, maar een Amerikaanse rechtbank veroordeelde hen tot het betalen van een boete van 4560 dollar.