Publieke omroep IJsland beboet om incident bij songfestival in Israël

De IJslandse publieke omroep RÚV krijgt een boete van 5000 euro opgelegd door de European Broadcasting Union (EBU), de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. De aanleiding is het tonen door de IJslandse deelnemers, de band Hatari, van een banner in de kleuren van de Palestijnse vlag met het woord 'Palestina' op het songfestival in Israël, afgelopen mei. Volgens de regels is het niet toegestaan om in de uitzending van het evenement politieke standpunten in te nemen.

Op zijn website meldt omroep RÚV er bezwaar tegen te hebben dat de boete wordt opgelegd vanwege het gedrag van deelnemende artiesten. RÚV zegt er alles aan gedaan te hebben om te zorgen de regels zouden worden nageleefd. Ook stelt de omroep dat nooit valt uit te sluiten dat artiesten iets doen of zeggen wat eigenlijk niet mag.

IJsland is wel van plan om mee te doen met de volgende editie van het songfestival, volgend jaar mei in Rotterdam.