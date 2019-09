Haagse politie spreekt met buurt over misstanden bij bureau Hoefkade

De politie in de Haagse Schilderswijk heeft vanmiddag gesproken met buurtbewoners, naar aanleiding van het onderzoek naar wangedrag bij de politie.

Vorige week kwamen berichten naar buiten dat op politiebureau Hoefkade sprake is van "buitenproportioneel geweld, discriminatie en een slechte onderlinge verstandhouding". De politie is daarom een intern onderzoek gestart naar agenten van het bureau. De agenten die misstanden hebben gemeld op het politiebureau op de Haagse Hoefkade, zijn vertrokken naar een andere politiepost.

Meerdere incidenten

Voorzitter Struijs van de Nederlandse Politiebond heeft in de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met mensen van het bureau in de Schilderswijk en noemt de voorbeelden van discriminatie en overmatig geweld door agenten "huiveringwekkend". Bronnen zeggen tegen de NOS dat er meerdere incidenten zijn geweest waarbij buitensporig geweld tegen arrestanten is gebruikt waarna is geprobeerd om dat te verdoezelen. Het gaat om vier tot acht agenten.

"Op verzoek van de inwoners uit de wijk hebben wij onze deuren opengezet om actuele zaken te kunnen bespreken", vertelt Mohammed El Arrag van bureau Hoefkade aan Omroep West. Aanwezige buurtbewoners spraken na afloop van "een prettig gesprek". Het onderzoek naar de agenten die zich misdroegen, loopt volgens hen nog. Daar deed de politie niet veel mededelingen over.

'Rotte appel'

Een aantal buurtbewoners gaf aan naar het bureau te zijn gekomen om de politie een hart onder de riem te steken. Volgens hen doet de politie in de wijk ook heel veel goed werk. Dat geluid wilden ze naar eigen zeggen ook laten horen. "In een familie zit ook wel eens een rotte appel, dat wil niet zeggen dat het een slechte familie is", aldus een buurtbewoner.