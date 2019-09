Facebook stelt tienduizenden apps buiten werking

Facebook heeft tienduizenden apps op zijn platform uitgeschakeld. De actie is onderdeel van een onderzoek naar hoe onafhankelijke app-ontwikkelaars omgaan met informatie over gebruikers.

Dat onderzoek begon in maart vorig jaar, naar aanleiding van het privacyschandaal over Cambridge Analytica. Sindsdien heeft Facebook miljoenen apps onderzocht, zegt het bedrijf in een blogpost.

Tienduizenden daarvan zijn buiten werking gesteld "om verschillende redenen". In totaal 400 ontwikkelaars zouden bij de apps betrokken zijn geweest.

'Niet per definitie misbruik'

Het aantal uitgeschakelde apps is het laatste jaar fors toegenomen. In mei 2018 waren er 200 apps buiten werking gesteld. Drie maanden later waren dat er 400.

Het bedrijf laat weten dat niet alle apps per definitie een bedreiging vormden voor de gebruikers. Veel zaten er nog in de testfase, en sommige zijn ook uitgeschakeld omdat de ontwikkelaars niet reageerden op verzoeken om meer informatie te geven.

Deze zomer kreeg Facebook een recordboete van 5 miljard dollar van de Amerikaanse Federal Trade Commission, vanwege privacyschandalen. Die boete was niet alleen om het bedrijf te straffen, maar ook om de hele privacycultuur van Facebook te veranderen. Ook de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft het sociale medium beboet voor 90 miljoen euro.

Zelf zegt Facebook dat het bedrijf vooruitgang boekt in het beschermen van de privacy van zijn gebruikers. Het onderzoek naar app-ontwikkelaars gaat door.