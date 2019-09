Jinek stapt over, 'glorieuze dag voor RTL en voor Eva'

De televisiewetenschapper denkt daarom dat het programma niet veel anders moet worden dan het is. "Ze moet blijven doen wat ze doet. Ik neem wel aan dat ze meer vrijheid krijgt om haar eigen onderwerpen te kiezen, maar het moet niet de Eva-show worden."

Op dit moment heeft Jinek al een eigen online platform waar ze haar agenda duidelijk voor het voetlicht brengt. Op die website schrijven redacteuren over thema's als feminisme, identiteit en de Verenigde Staten. "Dat kan straks meer in het programma worden ingevoegd."

Ook Van der Veer denkt dat de talkshow in grote lijnen hetzelfde zal blijven. "Zelfde productiemaatschappij, zelfde redactie, zelfde tijdstip." Het verschil? "Iets minder kijkers, iets meer op haar bankrekening."

Een lichte terugval in het aantal kijkers ten opzichte van nu is volgens Van der Veer te verwachten vanwege de reclameonderbrekingen bij commerciële zender RTL. "Daar win je geen kijkers mee. Het zal voor Eva ook even wennen zijn, maar bij haar gaat het niet ten koste van de inhoud."

'Ook goed voor Beau'

Beide deskundigen denken dat de combinatie Eva Jinek-Beau van Erven Dorens voor RTL een schot in de roos is. Volgens hen hebben de presentatoren allebei karakter en een eigen stijl.

"In de wandelgangen was te horen dat Beau de show niet non-stop wilde doen. Eva is een prima match om mee af te wisselen", zegt Reesink. "Het is een volkomen logische keuze, terwijl de keuze voor Twan Huys vorig jaar zo'n gekke was."

"Eva's komst is ook goed voor Beau", stelt Van der Veer. "Als zijn programma geen succes wordt, hadden ze misschien rond Kerstmis al moeten stoppen. Afwisselend met Eva kan Beau gewoon doorgaan."

RTL-directeur Peter van der Vorst geeft in een persbericht aan dat Jinek ook andere programma's voor de zender gaat maken, zoals specials rond de Amerikaanse verkiezingen. Daarnaast krijgt haar online platform inderdaad meer ruimte om te groeien.

Op haar Instagram-pagina lichtte Jinek haar keuze toe: