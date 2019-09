Vijf jongens vast na dood 71-jarige Hagenaar

Nog eens vier jongens hebben zich gemeld bij de politie naar aanleiding van de mishandeling en het overlijden van een 71-jarige man uit Den Haag. De jongens, die 13, 14 en 15 jaar zijn, zijn aangehouden.

De man werd maandag mishandeld door een groepje jongens op de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag. De toedracht daarvan is nog niet duidelijk. De man liep op eigen kracht naar huis. Een uur later werd hij onwel en zijn vrouw alarmeerde de hulpdiensten. In het ziekenhuis is hij overleden, meldt Omroep West.

Er zitten nu vijf jongens vast in de zaak. Woensdagmiddag meldde zich al een 14-jarige Hagenaar bij de politie. Onderzocht wordt wat de rol van het vijftal is geweest bij de mishandeling.

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen van het incident of mensen die de jongeren hebben zien vluchten. Het groepje hing waarschijnlijk voor de mishandeling al rond op de Willem de Zwijgerlaan.

Onbekend is nog wat de doodsoorzaak is van het slachtoffer. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft wel sectie verricht, maar de politie wil vanwege het onderzoek niet zeggen of dat duidelijkheid heeft opgeleverd.