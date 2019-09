Douane onderschept 450 kilo coke tussen zakken straalgrit

De douane heeft woensdagnacht honderden kilo's cocaïne onderschept bij een controle in de Rotterdamse haven. De 450 kilo harddrugs zaten verstopt in een container tussen zakken die waren gevuld met straalgrit. Dat zijn korrels die onder meer worden gebruikt om roest of verf te verwijderen.

De container was afkomstig uit Brazilië en had een bedrijf in Rotterdam als bestemming. Dat bedrijf heeft volgens het Openbaar Ministerie niets met de smokkel te maken.

De drugs zijn vernietigd. Voor zover bekend is nog niemand opgepakt.

Begin dit jaar liet het OM weten nooit eerder zo veel cocaïne te hebben onderschept in de Rotterdamse haven als in 2018. Het ging toen om 18.947 kilo, verstopt in 109 zendingen. In 2017 was de hoeveelheid onderschepte cocaïne juist afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor.