Afscheid beoogd KPN-topvrouw Leroy overschaduwd door huiszoekingen

Het moest een feestelijke dag worden voor beoogd KPN-topvrouw Dominique Leroy. Maar in plaats daarvan stonden op de dag van haar afscheid bij haar huidige werkgever de media vol met berichten over een strafrechtelijk onderzoek naar handelen met voorkennis.

Begin vorige maand verkocht Leroy een pakket aandelen van haar huidige werkgever, het Belgische telecombedrijf Proximus. Een paar weken later meldde KPN dat Leroy per 1 december de opvolger van Maximo Ibarra moet worden. Daarop daalde de koers van het aandeel Proximus.

De vraag is of Leroy al wist dat ze bij het Belgische bedrijf zou vertrekken toen ze haar aandelen verkocht. In dat geval is sprake van handel met voorkennis, en dat is verboden. Gisterochtend was er een huiszoeking in het hoofdkantoor van Proximus en in de woning van Leroy. Leroy bevestigde zelf tegen Belgische media dat de transactie onderwerp van het onderzoek was.

Twee weken geleden meldde de Belgische beurswaakhond FSMA ook al dat hij onderzoek deed naar de aandelentransactie van Leroy. In dit geval gaat het om een standaardprocedure. De toezichthouder onderzoekt bestuurders altijd als ze opstappen bij een beursgenoteerd bedrijf. Als uit die analyse blijkt dat de bestuurder heeft gehandeld met voorkennis kan de beurswaakhond schikken of een boete opleggen.

Ernstige feiten

Leroy ontkende eerder dat zij handelde met voorkennis. Zij verkocht op 1 augustus een pakket Proximus-aandelen ter waarde van 285.000 euro. De verkoop kon volgens haar niet eerder, omdat ze juist probeerde te voorkomen de regels rond marktmanipulatie te overtreden. "Ik zat in een 'gesloten periode', een periode waar geen transacties toegelaten worden", schrijft ze in een reactie op het onderzoek van de beurswaakhond. "1 augustus was de eerste dag waarop nieuwe verrichtingen mogelijk waren."

Op dat moment wist ze nog niet dat ze naar KPN zou gaan, vervolgt Leroy. "Ik was in bespreking over de hernieuwing van mijn contract met Proximus en had enkele gesprekken met verschillende externe partijen, waaronder KPN."

Toch heeft het er de schijn van dat er meer aan de hand is. "Normaal gesproken blijft het onderzoek beperkt tot de toezichthouder", zegt de Brusselse advocaat Nicolas Michiels. Michiels is gespecialiseerd in marktmanipulatie. "Doordat de zaak nu bij justitie ligt, kun je ervan uitgaan dat er een vermoeden is van ernstige feiten. Om een huiszoekingsbevel te krijgen van de onderzoeksrechter is justitie verplicht gegronde vermoedens te hebben."

Strikte regels

De transacties van bestuurders liggen altijd onder een vergrootglas, vertelt Leen Paape, hoogleraar corporate governance aan de Nyenrode Universiteit. Bestuurders zijn zich over het algemeen heel erg bewust van het risico op handelen met voorkennis.

"Er gelden strikte regels", zegt Paape. "Er zijn gesloten periodes rond jaarcijfers, kwartaalcijfers en overnames. Allemaal om te voorkomen dat bestuurders handelen met voorkennis. Je zou denken dat Leroy deze zaak had kunnen voorkomen. Het is qua timing op z'n best ongelukkig."

Als het daadwerkelijk tot een strafzaak komt, vormt dat ook een probleem voor KPN, denkt Paape. "Dat is wat je noemt een valse start voor de nieuwe bestuurder. Qua reputatie zit KPN daar niet op te wachten. En als het tot een veroordeling komt, vrees ik dat het einde carrière is voor Leroy."

Straf

Wanneer Leroy inderdaad veroordeeld wordt voor misbruik van voorkennis, riskeert ze volgens Belgische media een gevangenisstraf van een maand tot vier jaar. Bovendien kan ze een boete tot 80.000 euro krijgen, boven op de terugbetaling van het drievoudige van het vermogensvoordeel. Leroy zou bijna 6000 euro aan de transactie hebben overgehouden.

Advocaat Michiels verwacht overigens dat het wel zal meevallen met een straf. "Hoe bewijs je dat ze al wist dat ze wilde opstappen toen ze de aandelen verkocht? Dat maakt dit soort zaken moeilijk. Meestal kiest justitie daarom voor een schikking. En als het wel tot een veroordeling komt', blijft die vaak beperkt tot een geldboete."

KPN zegt in een reactie kennis te hebben genomen van het bericht, en geeft aan dat het benoemingsproces doorloopt. Het telecombedrijf houdt op 28 oktober een speciale aandeelhoudersvergadering.

De aandeelhouders kunnen daarop niet stemmen over de benoeming van Leroy, maar worden wel officieel geïnformeerd. Pas na die vergadering mag de raad van commissarissen Leroy definitief benoemen.