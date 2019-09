Rutte: wietroker moet zich realiseren wat hij doet

Premier Rutte waarschuwt niet alleen drugscriminelen, maar ook gebruikers van drugs voor de gevolgen voor de maatschappij.

In het wekelijkse gesprek met de NOS zegt hij dat "bij iemand die zijn eerste jointje rookt of een pilletje neemt op een dancefestival de vraag begint. Daarna komt het aanbod en uiteindelijk ontstaat de verschrikkelijkste criminaliteit met een omzet in Nederland van tientallen miljarden."

Volgens Rutte is dat criminele systeem bezig het "normale maatschappelijke politieke systeem" te ondermijnen en zet dat druk op boeren om "rotzooi te gaan verbouwen" en ook op burgemeesters en politieagenten.

De premier erkent dat hier ook internationale netwerken bij betrokken zijn, maar hij vindt dat de drugsindustrie in heel Nederland heel fijnmazig is ontwikkeld: "Cocaïne, wiet, die hele pillenindustrie, dat is echt ook wel een Nederlands probleem."

'Alles is met elkaar verbonden'

Rutte voegt eraan toe dat je in Nederland een jointje mag roken, maar dat je je moet realiseren wat je doet. Op de vraag of dat een oproep is om dan maar geen drugs te gebruiken, antwoordt hij dat daarmee de problemen niet zijn opgelost, maar wel dat "alles met elkaar is verbonden".

Het NOS-gesprek staat in het teken van de moord op advocaat Derk Wiersum, afgelopen woensdag. Rutte zegt nog eens dat de georganiseerde misdaad een nieuwe grens is overgegaan. "Maar we gaan de strijd tegen de georganiseerde misdaad winnen."

De premier benadrukt dat het kabinet al allerlei maatregelen had genomen om de georganiseerde misdaad aan te pakken, maar dat de moord van woensdag de bewindslieden dwingt alles nog eens te wegen en ook nieuwe dingen te doen. Hij verwijst onder meer naar de anti-drugsbrigade die het kabinet gaat instellen.

Het gesprek met Rutte wordt op NPO1 uitgezonden om 18.35 uur.