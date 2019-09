Bestorming Area 51 is begonnen: 'Bevrijd E.T. van de overheid'

De aangekondigde 'bestorming' van Area 51 is begonnen. Vooralsnog gaat het om slechts tientallen mensen die demonstreren voor de toegangspoort van de geheimzinnige Amerikaanse militaire basis in de staat Nevada. Het kunnen er meer worden, want miljoenen mensen toonden interesse via een Facebookevenement.

De eerste bestormers zijn vooral jonge Amerikaanse mannen. Er is iemand die wasbeermuts draagt en iemand met een hoedje van aluminium. Ook loopt er iemand rond in een astronautenpak. Een van de 'bestormers' houdt een bord vast met de tekst "Bevrijd E.T. van de overheid" vasthoudt.

Area 51 is een testlocatie van de Amerikaanse luchtmacht. Er hangt een zweem van geheimzinnigheid omheen, vanwege samenzweringstheorie├źn over aliens en ufo's die er zouden liggen opgeslagen.

De bestorming wordt live uitgezonden via verschillende sociale media. Op de beelden zijn vooral veel vloggers en journalisten te zien die de ingang van Area 51 filmen. Een aantal beveiligers houdt de wacht voor een dichte slagboom.

Bekijk hieronder een aantal foto's van de bestormers: