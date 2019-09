Elektriciteitsproducent EPZ vrijgesproken van fataal ongeluk Borssele

Elektriciteitsproducent EPZ is vrijgesproken van een bedrijfsongeval in 2015 bij de kolencentrale in Borssele, waarbij een 52-jarige man om het leven kwam. Het bedrijf is wel schuldig aan twee andere bedrijfsongevallen in de kolencentrale, waarbij vier gewonden vielen. Daarvoor moet van de rechtbank in Den Bosch een boete van 125.000 euro betalen.

Op 20 november 2015 was een werknemer op een afgelegen terrein met een shovel kolen aan het storten in een trechter boven een transportband. Een collega vond hem even later, overleden, in de trechter. Het is nog steeds niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, schrijft Omroep Zeeland.

De rechtbank vindt niet dat EPZ in deze situatie de Arbeidsomstandighedenwet heeft overtreden. Ook onderaannemer Sagro is vrijgesproken van dit ongeluk.

Andere ongevallen

Een paar maanden eerder, in juli 2015, liep een 64-jarige Vlissinger ernstige brandwonden op tijdens het werken aan een verstopte stoomketel. Volgens de rechtbank is dit ongeval aan EPZ te wijten, omdat het bedrijf de Arbeidsomstandighedenwet overtrad: werknemers konden tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden worden blootgesteld aan hete vliegas.

In september 2015 raakten in de biomassacentrale vier mensen gewond door stofexplosies. Twee van hen liepen ernstige verwondingen op. Volgens de rechtbank overtrad EPZ ook hier de Arbeidsomstandighedenwet.