Vrouwenquotum: van levensbelang of juist gevaarlijk?

"Wat mij betreft is er een blinde vlek. Mensen hebben niet door dat ze in een bepaald gedachtepatroon zitten", zegt Soeteman-Reijnen. "Je groeit op en wordt opgeleid in een bepaald stramien. Als je dat wil doorbreken moet daar hard aan worden gewerkt. Dan pas krijgen vrouwen ook vrouwelijke rolmodellen op deze posities." Zelf heeft ze in de boardroom weleens situaties meegemaakt die ze niet meer zou willen tegenkomen. "Dat is een van de redenen dat ik me hier hard voor maak."

Bewustzijn

Bewustzijn is volgens de topvrouw het allerbelangrijkste. Dan pas kunnen er maatregelen genomen worden. De SER pleit voor een 'ingroeiquotum' van 30 procent dat gaat gelden voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Als dat percentage niet wordt gehaald blijft de stoel als straf leeg.

Commissarissen houden toezicht op een bedrijf en stellen de raad van bestuur samen, dat is de groep die de dagelijkse leiding bij een bedrijf heeft. De SER denkt dat er meer vrouwen in de raad van bestuur komen als er meer vrouwelijke commissarissen zijn. Ook is er gekeken hoe omliggende landen met de problematiek omgaan.