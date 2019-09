Zorgen bij kabinet over stijging aantal taxi-ongelukken

Het aantal ongelukken met taxi's in Amsterdam en Utrecht stijgt sinds 2015. Dat baart staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) zorgen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom wil het kabinet verder onderzoek doen en in gesprek met de steden om te achterhalen wat de oorzaken zijn.

De stijging blijkt uit een onderzoek dat de Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van de staatssecretaris heeft gedaan. Daarin staat dat in de laatste drie jaar "vooral in Amsterdam en in mindere mate in Utrecht" sprake is van een toename van taxi-ongelukken ten opzichte van het aantal ongelukken met personen- en bestelwagens.

Uber

In het onderzoek zijn ongelukken met Uber-taxi's ook meegenomen, maar het was op basis van de data niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen auto's van Uber en die van andere taxibedrijven. Uber nam dit jaar maatregelen na een reeks ongelukken waarbij doden vielen.

Ook is in het onderzoek gekeken naar de leeftijd van de taxichauffeurs. Het is niet zo dat jonge taxibestuurders vaker betrokken zijn bij ongelukken: de grootste groep betrokkenen is tussen de 50 en 60 jaar oud.