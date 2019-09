Een jaar na het Stint-ongeluk: 'De make-up van de juf was helemaal uitgelopen'

Het is een jaar geleden dat vier kinderen om het leven kwamen in Oss. De slachtoffers zaten in een Stint, een elektrische bolderkar, die werd geraakt door een trein. Vanmiddag is er in Oss een herdenking en wordt er een monument onthuld. Het monument krijgt de naam Vlinderboek.

De vier slachtoffers zaten op basisschool de Korenaer in Oss. Voor leerlingen en leerkrachten van de school volgde een moeilijke periode. Het NOS Jeugdjournaal ging, in goed overleg met betrokkenen en ouders, langs bij de school. Daar spraken zij met kinderen en een leerkracht.

Bekijk hier hoe zij de dag van het ongeluk en de moeilijke maanden erna beleefden: