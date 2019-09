Run op oude plaatsnaamborden van nieuwe gemeente Westerwolde

In de provincie Groningen is een run ontstaan op oude plaatsnaamborden van de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde.

De plaatsen gingen op 1 januari 2018 samen verder onder de naam Westerwolde. Als gevolg daarvan moesten alle oude plaatsnaamborden worden vervangen en dat is nu gebeurd.

Het leek de gemeente een leuk idee om de 145 oude borden weg te geven aan de inwoners. Dat liep behoorlijk uit de hand. Zo'n 3300 mensen hadden belangstelling voor een bord. Daarom wordt er eind volgende maand geloot.

Leuk

"Zowel jong als oud reageert erop, het loopt heel erg uiteen", zegt gemeentewoordvoerder Kasper Schomaker tegen RTV Noord. "Je ziet bijvoorbeeld dat jonge mensen die op kamers wonen elkaar taggen op sociale media met teksten als: Goh, dat is leuk, in die plaats heb jij gewoond, dat is mooi voor op je kamer!"

Er zijn ondernemers die graag een bord in hun bedrijf willen hangen. Ook oudere mensen die al hun hele leven in het dorp wonen en eraan verknocht zijn, willen graag een bord hebben, zegt Schomaker.

Eenheid

Inmiddels zijn alle oude borden vervangen. Op sommige werd eerst een sticker geplakt met daarop de nieuwe gemeentenaam, maar ook die zijn nu weg. "Er waren ook borden die bijvoorbeeld verschilden in dikte, kleur of materiaal. We wilden eenheid", legt Schomaker uit.