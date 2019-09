Oudste Holocaust-overlevende Oostenrijk (106) overleden

Marko Feingold, de oudste Holocaust-overlevende van Oostenrijk, is op 106-jarige leeftijd overleden. Feingold bracht nagenoeg de gehele Tweede Wereldoorlog door in concentratiekampen.

Hij werd in 1913 geboren in Banska Bystrica in het huidige Slowakije, maar groeide op in Wenen. Daar werd hij in 1938 ook gearresteerd, kort na de annexatie van Oostenrijk door Duitsland.

Maar Feingold wist met zijn broer te ontsnappen aan de Duitsers. Ze vluchtten naar Praag, werden vervolgens als statelozen verbannen naar Polen en keerden daarna weer terug naar Praag met valse papieren. Daar gingen ze in het verzet, waarna de broers in 1939 weer werden opgepakt en werden gedeporteerd naar Auschwitz.

Constant hongergevoel

"Er werd toen gezegd dat een Jood in Auschwitz een maximale levensduur van drie maanden heeft", schreef Feingold in zijn memoires, aldus de Oostenrijkse omroep ORF. Volgens hem was het puur geluk dat hij de concentratiekampen overleefde. Het constante gevoel van honger is hij nooit meer vergeten.

Tijdens de oorlog werden de broers Feingold overgeplaatst naar concentratiekamp Neuengamme. Ze werden van elkaar gescheiden toen Marko Feingold eerst naar Dachau werd overgebracht en uiteindelijk naar Buchenwald. In dat laatste kamp zat hij van 1941 tot de bevrijding in 1945.

Pas na de bevrijding hoorde Feingold dat zijn broer in 1942 was vermoord in een gaskamer in Neuengamme. Na de oorlog trok Feingold naar Salzburg, waar hij voorzitter werd van de Joodse gemeenschap in die stad. Tot hoge leeftijd gaf hij lezingen, waarin hij opriep te allen tijde op te staan tegen racisme en uitsluiting.

Kritisch op Oostenrijk

Ook ageerde hij steevast tegen de manier waarop de Tweede Wereldoorlog in Oostenrijk werd herinnerd. Hij vond dat zijn land zichzelf te veel beschouwde als slachtoffer van de Duitse expansiedrang, waardoor de sympathieën voor nazisme in het land volgens hem onvoldoende werden erkend.

"In Oostenrijk werden de overlevenden van de concentratiekampen niet opgevangen, terwijl de krijgsgevangenen werden begroet met muziek", schreef Feingold in zijn memoires.

In februari 2019 kreeg hij nog de prestigieuze Duitse onderscheiding 'Kruis van Verdienste aan Lint'. Feingold was een van de oudste en laatste Holocaust-overlevers. Hij overleed aan een longontsteking.