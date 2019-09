Tbs voor Arnhemse vader die zoon (12) doodstak met zwaard

Een man uit Arnhem die eind vorig jaar zijn 12-jarig zoontje doodstak met een zwaard is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Er is geen celstraf opgelegd, omdat de 41-jarige man ontoerekeningsvatbaar is verklaard.

"Het leed dat is aangericht is afschuwelijk en nauwelijks te beschrijven", zo zei de rechter volgens Omroep Gelderland.

Tevfik G. viel op 22 december zijn oudste zoon Emre (15) aan met een zwaard. Broertje Bekiro sprong ertussen, werd vijf keer gestoken en overleefde dat niet. Emre sloeg op de vlucht en werd door zijn vader achtervolgd op straat. Volgens de rechtbank is de man schuldig aan doodslag op zijn jongste zoon en poging tot doodslag op zijn oudste zoon.

Stemmen in zijn hoofd

G. zei eerder dat hij bezeten was en dat het spookte in zijn huis. "Er was een demon in me gekomen. Ik hield veel van mijn zoons." Hij viel zijn oudste zoon naar eigen zeggen aan omdat hij dacht dat ook in hem een duivel zat.

Uit onderzoek is gebleken dat de vader een psychotische stoornis heeft en misschien een beginnende vorm van schizofrenie. Ook is een anti-sociale stoornis met narcisme geconstateerd.