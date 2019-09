Belgische havens kregen illegale staatssteun, oordeelt Europese rechtbank

België heeft zijn havens illegale staatssteun gegeven door geen vennootschapsbelasting te heffen. Dat oordeelt het Europees Gerecht.

De Europese Commissie had de havens opgedragen deze belasting vanaf 2017 te betalen, maar de havens van Antwerpen, Zeebrugge, Brussel, La Louvière, Namen, Charleroi en Luik gingen tegen dat besluit in beroep. Het Europees Gerecht concludeert nu dat de Europese Commissie gelijk had.

Eerder verloren de Nederlandse havens een vergelijkbare zaak om de vennootschapsbelasting. Die zaak ging over het argument dat de belastingplicht gelijktijdig moest worden ingevoerd met de havens in België, Duitsland in Frankrijk.