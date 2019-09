Wapenfabrikant Colt stopt met productie voor burgers

De Amerikaanse wapenfabrikant Colt stopt voorlopig met de productie van geweren voor particulieren, waaronder het populaire semi-automatische wapen AR-15. Volgens de directeur is er momenteel een "adequate hoeveelheid" van dit soort geweren op de markt. Hij sluit echter niet uit dat de productie op een later moment weer wordt opgestart.

De beslissing komt op een moment dat in de VS de discussie over de wapenwet weer is opgelaaid. De Colt AR-15 werd onder meer gebruikt bij de aanslag op een synagoge in Californië in april en het bloedbad op een school in Parkland, Florida, vorig jaar. Ook de terrorist in het Nieuw-Zeelandse Christchurch gebruikte zo'n wapen.

Of de maatregel iets te maken heeft met het debat over vuurwapens, wil Colt niet zeggen. De directeur zegt dat het bedrijf zich gaat concentreren op contracten met het leger en politie. "Op dit moment slurpen de grote volumes van deze contracten alle capaciteit van onze geweerfabrieken op."

Walmart

Colt is niet het enige bedrijf dat zijn rol tegen het licht houdt. Na twee bloedige schietpartijen bij Walmart-winkels in Texas en Mississippi kondigde de supermarktketen begin deze maand aan om te stoppen met de verkoop van munitie voor handwapens en aanvalswapens.

De directeur vond het tijd voor een verbod op de verkoop van aanvalswapens. Walmart verkoopt ongeveer 2 procent van alle wapens in de VS en is verantwoordelijk voor een vijfde van de munitieverkopen.