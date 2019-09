Huurders vaker ontevreden met hun woning

Nederlanders zijn steeds minder tevreden met hun woning. Vooral onder huurders nam de tevredenheid af, van 81 procent in 2009 tot 71 procent vorig jaar. Dat meldt het CBS in een driejaarlijkse enquĂȘte onder bijna 68.000 mensen.

Onder huiseigenaren daalde de tevredenheid minder hard. In 2009 was 97 procent tevreden of zeer tevreden, tegenover 93 procent vorig jaar. Onder huurders zijn er geen grote verschillen tussen sociale en particuliere huurders.

Tuin en onderhoud

Vooral de tevredenheid over de tuin of het balkon nam af, van 67 procent in 2012 tot 61 procent vorig jaar. Ook vinden mensen hun woning minder goed onderhouden en minder sfeervol. Over de indeling van huizen zijn ze wel tevredener geworden.

Rotterdammers zijn van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners het minst tevreden over hun woning. 87 procent zegt daar tevreden of zeer tevreden te zijn. In Den Bosch en Ede is de tevredenheid met 97 procent het hoogst. 94 procent van de Utrechters is (zeer) tevreden en dat is het hoogste van de vier grote steden.

Tevreden huurders of huiseigenaren zijn veel minder geneigd om te verhuizen, blijkt uit het onderzoek. Slechts 2 procent wil beslist binnen twee jaar verhuizen. Onder ontevreden huishoudens is dat 21 procent.