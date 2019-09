Bedrijfsleven is om en vindt het nu ook tijd voor een vrouwenquotum

Sinds 2013 geldt er een wettelijk streefcijfer van 30 procent voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. In de praktijk zijn er weinig bedrijven die dat halen. Uit de laatste cijfers blijkt dat 8,3 procent van de bedrijven aan het cijfer voldoet. In 2012 was dat 4,5 procent.

Te vrijblijvend

"De cijfers vallen opnieuw tegen. De overgrote meerderheid komt niet in beweging. Na zes jaar monitoren rest ons niets anders dan te concluderen dat het wettelijk streefcijfer niet werkt. Het is simpelweg te vrijblijvend. Het streefcijfer was goed bedoeld, maar het bleek een papieren tijger. Het is tijd voor een quotum", zegt Princen.

Minister Van Engelshoven heeft eerder aangegeven voor het eind van dit jaar met nieuwe maatregelen te komen.