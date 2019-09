Invloedrijk grafisch ontwerper en typograaf Wim Crouwel (90) overleden

Crouwel introduceerde ook verschillende lettertypen, waarvan het geometrische New Alphabet uit 1967 het bekendste is. Gebruikt werd het nauwelijks, omdat het moeilijk te lezen is. Ook was hij mede-ontwerper van het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Osaka, in 1970.

Van 1985 tot 1994 was hij directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Daarnaast was hij hoogleraar aan de toenmalige Technische Hogeschool Delft en aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Twee maanden geleden kreeg Crouwel in de Verenigde Staten nog een prestigieuze prijs, een medaille die zijn Amerikaanse vakgenoten van de Type Directors Club hem toekenden voor zijn hele oeuvre.

Op 28 september opent in het Stedelijk de aan Crouwel gewijde tentoonstelling Mr. Gridnik. Tot maart volgend jaar is een selectie van zijn grafische vormgeving te zien.