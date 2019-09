Schokkende video om schietpartijen op scholen in VS te voorkomen

Een jongen die niet doorheeft dat hij en zijn klasgenoten worden beschoten en een meisje dat met haar kous een schotwond van een vriendin verbindt. Het zijn schokkende beelden uit een advertentie, gemaakt door ouders van kinderen die omkwamen bij een bloedbad in 2012 in de Verenigde Staten. Een schutter drong toen de basisschool Sandy Hook Elementary School in Newtown binnen en schoot twintig kinderen en zeven volwassenen dood.

De video begint met een jongen die zijn schooltas uit zijn kluis haalt. De sfeer verandert wanneer één van de kinderen zijn nieuwe koptelefoon opzet en daardoor niet doorheeft dat zijn klasgenoten wegrennen voor iemand die het vuur op hen opent. Een van de laatste beelden is van een meisje dat huilend in een wc-hokje een bericht aan haar moeder verstuurt op haar telefoon.

De video is onderdeel van de campagne Know the Signs van Sandy Hook Promise, een organisatie die werd opgericht door nabestaanden van de doodgeschoten kinderen. Met de video willen de ouders waarschuwen dat schietpartijen op scholen zijn te voorkomen wanneer goed naar signalen wordt gekeken van leerlingen die mogelijk een bloedbad willen aanrichten.

De video: