200 landmijnen tot ontploffing gebracht in 's-Gravendeel

Bijna 200 landmijnen zijn tot ontploffing gebracht in 's-Gravendeel. De explosieven werden gisteren gevonden in een akkerland aan de Boomdijk.

De mijnen werden ontdekt bij de aanleg van een drainagesysteem in een weiland en lagen op ongeveer een meter diepte. Het ging om mijnen uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst is bij de vondst ingeschakeld, maar die constateerde geen gevaar voor de omgeving.

Volgens Huibert van Driel, specialist in explosievenopsporing, liggen er in de regio nog zeker vierhonderd landmijnen onder de grond. Hij stelt dat er tijdens de oorlog 5864 landmijnen in het gebied zijn gelegd. "Daarvan zijn er 5309 geruimd", aldus Van Driel tegen RTV Rijnmond. De rest is nog niet gevonden.