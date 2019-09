Israëlische mensenrechtengroep onderzoekt doodschieten Palestijnse vrouw

De Israëlische mensenrechtengroep B'Tselem doet onderzoek naar de dood van een Palestijnse vrouw, gisteren bij een controlepost op de Westelijke Jordaanoever. Ze werd door Israëlische particuliere bewakers neergeschoten.

Getuigen vertelden de mensenrechtengroep dat het bijna 20 minuten duurde voor ze medische hulp kreeg. Ambulancepersoneel mocht eerst niet bij haar komen. De vrouw is in een ziekenhuis overleden. De mensenrechtengroep wil ook weten of het nodig was om haar neer te schieten.

De politie zegt dat de bewakers van de controlepost uit zelfverdediging hebben gehandeld. De vrouw zou te voet op hen zijn afgekomen, hun bevel om te blijven staan hebben genegeerd en een mes tevoorschijn hebben gehaald.

Een veel gedeelde video begint op het moment dat een van de bewakers de vrouw van dichtbij neerschiet. Het mes dat naast haar ligt, wordt door hem weggeschopt: