Tunesische oud-president Ben Ali (83) overleden

Oud-president Zine El-Abidine Ben Ali (83) van Tunesië is overleden in Saudi-Arabië, waar hij in ballingschap leefde. Zijn advocaat bevestigt berichten daarover in Tunesische media.

Ben Ali was meer dan twintig jaar aan de macht in Tunesië en werd acht jaar geleden afgezet na aanhoudende en steeds grootschaliger protesten tegen zijn hardvochtige bewind. Hij vluchtte naar Saudi-Arabië. Tunesische rechters veroordeelden hem later bij verstek voor onder meer machtsmisbruik en corruptie.

Ali overleed in Djedda, de op een na grootste stad van Saoedi-Arabië. Zij lichaam wordt naar Mekka gebracht.

Staatsgreep

Ben Ali kwam in 1987 aan de macht na een staatsgreep. Hij was op dat moment premier; daarvoor had hij carrière gemaakt als militair, diplomaat en bij een aantal veiligheidsdiensten.

Bij zijn beëdiging beloofde hij sociale en politieke hervormingen, maar die heeft hij nooit waargemaakt. Oppositie werd met harde hand onderdrukt en de armoede nam steeds verder toe, evenals de corruptie.

Het politieke einde voor Ben Ali kwam eind 2011, toen de Tunesiërs steeds massaler de straat op gingen nadat een ex-student zichzelf in brand had gestoken. Hij deed dat uit wanhoop, omdat hij zonder vergunning geen fruit mocht verkopen.

De betogingen worden beschouwd als het begin van de 'Arabische Lente'. Aanvankelijk probeerde Ben Ali met geweld het protest te onderdrukken, maar dat werkte niet. De protesten stopten pas toen de dictator onder druk van het leger op de vlucht sloeg, met medeneming van grote geldbedragen.

Bloedige oorlog

De verdrijving van Ben Ali leidde ook elders in de Arabische wereld tot volksopstanden. In Egypte trad president Mubarak af na wekenlange demonstraties op het Tahrirplein in Cairo, in Libië werd dictator Kadhafi verdreven en vermoord, maar in beide landen kreeg de democratie geen voet aan de grond. In Syrië liepen de betogingen tegen president Assad uit op een bloedige oorlog die voortduurt tot op de dag van vandaag.

In Tunesië is er op politiek vlak wel veel veranderd. President Essebsi, die dit jaar overleed, was het eerste democratisch gekozen staatshoofd. In 2014 versloeg hij zijn rivaal Moncef Marzouki, die na Ben Ali het land had geleid als waarnemend president.

Maar ondanks de politieke hervormingen is de armoede nog altijd groot. Duizenden Tunesiërs, vooral hoogopgeleide, hebben het land verlaten om elders een beter bestaan op te bouwen.