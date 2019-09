Extra beveiliging nodig na moord op advocaat, maar politie kampt met tekort

Door de moord op advocaat Derk Wiersum is er plots veel meer vraag naar beveiligingspersoneel om betrokkenen in de zaak rond Ridouan Taghi te beveiligen. Het is nu niet duidelijk in hoeverre er aan die oproep voldaan kan worden. De verantwoordelijke politie-eenheid, de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), heeft al jaren te maken met een tekort aan personeel.

"We moeten echt spreken over capaciteit", zei OM-hoofdofficier Fred Westerbeke gisteravond in Nieuwsuur. Misdaadjournalist Paul Vugts, die zelf een tijd werd beveiligd, schreef vanochtend in Het Parool dat er niet voldoende middelen zijn om elke persoon die levensgevaar loopt adequaat te beveiligen. Ook Dennis Janus, politiewoordvoerder van de DKDB erkent dat er een tekort is. "We zijn de tekorten van de afgelopen jaren aan het inhalen, maar inwerken kost tijd. De onderbezetting is dus nog niet ingelopen."

"Het is momenteel echt harken naar personeel. Dat is een serieuze uitdaging, want niet iedereen wil dit werk doen", zegt Rico Briedjal. Hij werkte jarenlang voor de DKDB en beveiligde in die tijd onder anderen Geert Wilders en Rita Verdonk. Nu geeft hij in de private sector beveiligingsadvies. "Een politieagent heeft nu met dreiging op straat te maken, maar hij werkt niet met iemand waar bijvoorbeeld een granaat op afgevuurd kan worden. Hier gaat het echt om een ander niveau."