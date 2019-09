OESO waarschuwt voor lagere groei van wereldeconomie

De groei van de wereldeconomie loopt terug. Die dreigt uit te komen op het laagste punt sinds de financiƫle crisis. De groei wordt vooral geremd door de aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, stelt de Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een tussenrapport over de wereldeconomie.

Het is al de derde keer dit jaar dat de groeiverwachting verlaagd is. Voor 2019 rekent de OESO nu op een groei van 2,9 procent, in mei was dat nog 3,2 procent. Volgend jaar wordt een groei van 3 procent verwacht.

De handelsgroei krimpt, terwijl die na de financiƫle crisis juist de economische groei aanjoeg. Volgens de OESO zijn de handelsspanningen niet van voorbijgaande aard, maar escaleren ze juist. Ze ondermijnen voor langere tijd het vertrouwen en de investeringen, waar vooral de industrie onder lijdt.

Veel hangt ook af van wat overheden doen om de economie aan te zwengelen. Als die niet daadkrachtig optreden en investeren zal de groei volgens de OESO nog lager uitpakken.

Niet optimistisch

De OESO verwacht verder dat de Chinese economie iets zal afzwakken, maar houdt ook rekening met de mogelijkheid dat een flinke dip zal komen.

Over het Verenigd Koninkrijk maakt de OESO zich zorgen. De onzekerheid rond de brexit bedreigt de groei. De Britse economie groeit dit en volgend jaar slechts minder dan een procent. In het geval van een no-deal-brexit verzeilt het land zelfs in een recessie, denkt de OESO.

Ook over de Duitse economie is de OESO niet optimistisch. De groei komt dit en volgend jaar uit op hoogstens een half procent, de helft van wat eerder nog geraamd werd.

De Nederlandse economie loopt ook terug. Op Prinsjesdag werd de Nederlandse economische groei voor dit jaar op 1,8 procent geschat, en voor volgend jaar op 1,5 procent. Nog stevige groei dus, maar wel vergezeld een waarschuwing dat het minder wordt.