Politie doet onderzoek na overval en vindt 4 ton cash en dure horloges

De politie heeft in een onderzoek naar een woningoverval in Zwijndrecht een verhuisdoos met bijna 400.000 euro contant geld en vier Rolex-horloges gevonden. Bij de woningoverval bijna een week geleden werd een van de bewoners opgesloten in de kelder.

Drie overvallers doorzochten daarna het huis. De bewoner kon zelf vrijkomen en belde de politie.

Agenten onderzochten de woning en vonden de cash en de waardevolle horloges in een verhuisdoos. Een deel van het geld bestond uit 500-eurobiljetten. Die worden inmiddels algemeen gezien als belangrijk signaal voor ondermijnende criminaliteit als witwassen.

Onderzoek

De Landelijke Recherche onderzoekt waar het geld vandaan komt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De vondst wordt nu bekendgemaakt, omdat er mogelijk mensen op zoek zijn naar het geld, meldt het OM.

Over de rol van de bewoner wil een woordvoerder niets zeggen, meldt RTV Rijnmond.