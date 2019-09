Rutte: overleg over schommelingen budgetten gemeenten

Het kabinet wil er met gemeenten en provincies over praten hoe schommelingen in de inkomsten kunnen worden tegengegaan. Gemeenten klaagden eerder deze week dat ze de komende jaren veel geld tekortkomen. Dat zou ermee te maken hebben dat het systeem nu zo is ingericht dat hun budget wordt bepaald door het bedrag dat het kabinet in een jaar uitgeeft. En het kabinet besteedt nu minder dan vooraf gedacht.

Gisteren vroegen de regeringspartijen ChristenUnie en D66 op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer het systeem te veranderen, waardoor gemeenten bijvoorbeeld meer geld overhouden voor zwembaden en bibliotheken.

Premier Rutte zei daarover vandaag dat het kabinet wil kijken hoe schommelingen in 2020 en 2021 kunnen worden "voorkomen of gedempt". Hij sprak over een "noodverband". En voor de verdere toekomst werkt het kabinet aan een nieuwe systematiek, die de gemeenten "meer stabiliteit" moet bieden. Het is de bedoeling dat dat systeem in 2022 ingaat.

Op kritiek van de linkse oppositie dat het kabinet niet genoeg doet om de lage inkomens tegemoet te komen, antwoordde Rutte dat het kabinet ervoor heeft gekozen om de middeninkomens het meest van de lastenverlichting te laten profiteren. "We kiezen niet voor nivellering, maar als er geld te besteden is, geven we dat zoveel mogelijk uit aan de groep ergens tussen de 25.000 en 70.000 tot 80.000 euro, de brede middengroepen."