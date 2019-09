Belgische F-16 neergestort in Bretagne

In het westen van Frankrijk is een Belgische F-16 neergestort. De twee piloten hebben het vliegtuig met hun schietstoel kunnen verlaten, zegt de Belgische luchtmacht.

Een van de vliegers zit met zijn parachute vast in een elektriciteitskabel. Lokale media melden dat hij gewond is. De andere piloot maakt het naar omstandigheden goed en is opgevangen door hulpverleners.

De F-16-straaljager zou zijn vertrokken vanuit een Belgische vliegbasis bij Namen en deelnemen aan een oefening. Het toestel stortte door nog onbekende oorzaak neer bij de plaats Lorient in het zuiden van Bretagne.

Op de plek van het ongeluk, enkele tientallen meters van een woonhuis, steeg een zwarte rookwolk op.