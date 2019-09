Imam Rotterdamse moskee weg na publicaties over salafisme

De in opspraak geraakte imam Said Abarkan werkt niet langer bij de Essalam Moskee in Rotterdam. In het belang van de toekomst van de moskee is besloten uit elkaar te gaan, zegt een bestuurder tegen het AD. Het besluit zou gisteren na een vergadering van het bestuur "in goed overleg" zijn genomen.

Eerder deze maand doken NRC en Nieuwsuur geluidsopnames op van Abarkan waarin hij zegt dat moslims alleen thuishoren in een islamitisch land. "Ook al heb je een Nederlands paspoort, Nederland is niet ons land", zo is te horen.

Het bestuur van de moskee zei vorige week al zeer onaangenaam verrast te zijn door de uitspraken en nam er afstand van. Toen Abarkan de uitspraken deed, was hij overigens nog geen imam voor de Essalam Moskee.

Moskeescholen

NRC en Nieuwsuur deden onderzoek naar het onderwijs op salafistische moskeescholen. Daaruit kwam naar voren dat kinderen op verschillende scholen leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren kinderen om zich af te keren van de maatschappij.

Bekijk in de volgende video wat de journalisten van Nieuwsuur en NRC te weten zijn gekomen: