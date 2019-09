Twintig doden bij bomaanslag ziekenhuis Afghanistan

In het zuiden van Afghanistan zijn zeker twintig mensen omgekomen bij een bomaanslag bij een ziekenhuis. Er zijn 95 mensen gewond geraakt en een deel van het ziekenhuisgebouw is verwoest.

De terreurorganisatie Taliban heeft de aanslag in de stad Qalat opgeëist. Het gebeurde in de vroege ochtend toen de terroristen een vrachtwagen met explosieven lieten ontploffen. Naast schade aan het gebouw zijn ook de ambulances van het ziekenhuis verwoest.

Veel omwonenden gingen na de aanslag het gebouw in om te proberen om mensen te redden. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Kandahar gebracht, zo'n 130 kilometer verderop.

Veiligheidsdienst doelwit?

Zelf zeggen de Taliban in een verklaring dat een gebouw van de Afghaanse veiligheidsdienst het doelwit was. Ook dat pand is beschadigd, maar het is niet duidelijk of personeel van de dienst is getroffen.

Sinds de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten eerder deze maand zijn stukgelopen, plegen de Taliban bijna dagelijks aanslagen. Eergisteren kwamen bij twee zelfmoordaanslagen in de plaatsen Charikar en Kabul nog 48 mensen om het leven.