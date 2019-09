Trump na aankondiging renteverlaging: Amerikaanse Fed faalt

Vanavond besloot de Amerikaanse Fed om de rente, net als in juli, met een kwart procentpunt te verlagen. Die komt daardoor op een percentage tussen de 1,75 en 2 procent. De verlaging in juli was de eerste in ruim tien jaar. Deze tweede verlaging moet de economie stimuleren en de inflatie verhogen.

De verlagingen gebeurden onder grote druk van president Trump. Die was niet tevreden met de eerste verlaging, die volgens hem te klein was. Hij drong erop aan om de rente verder te verlagen tot nul of zelfs naar een negatieve rente te gaan. Volgens Trump is dat nodig om te kunnen blijven concurreren met de EU, waar de rente momenteel -0,5 procent is. Ook is een lage rente positief voor de binnenlandse markt, het wordt dan goedkoper voor bedrijven om geld te lenen.

Invloed van Trump

Het gaat niet slecht met de Amerikaanse economie, want die groeit al 11 jaar op rij. Ook de werkeloosheid is laag. Toch zijn er tekenen die duiden op slechtere tijden. Zo groeit de economie minder hard dan voorheen en valt de inflatie tegen.

Bij de vorige verlaging zei Fed-voorzitter Powell dat de centrale bank nog veel positieve punten zag, maar dat er risico's waren vanwege een zwakke groei in de wereldwijde handel. De renteverlaging van vandaag moet de economie een steuntje in de rug geven.

Hoewel president Trump officieel geen zeggenschap heeft over de beslissingen van de Fed, kan hij er wel invloed op uitoefenen. Zo is hij zelf een belangrijke speler in een van de grootste onzekerheden voor de Amerikaanse economie: het handelsconflict tussen de VS en China. Rabobank-analist Philip Marey zei deze zomer al dat Trump de Fed in de tang heeft. Hij kan maatregelen treffen tegen China die leiden tot meer wereldwijde onzekerheid, zodat de Fed de rente nog verder zal verlagen.

Vlucht naar beneden?

Het is de vraag of de Fed dit jaar met nog meer renteverlagingen komt. Powell zei vandaag "te handelen zoals nodig is om de economische groei vast te houden". In ieder geval lijkt de kans dat de Amerikaanse rente een vlucht naar beneden neemt, klein, want de Fed is verdeeld.