Beschoten auto in Amsterdam-Zuidoost rijdt brandweerkazerne in

In Amsterdam-Zuidoost is een zwaargewonde gevallen bij een schietincident. Vanaf een scooter werd een auto onder vuur genomen, die daarop een brandweerkazerne in is gereden. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. In de kazerne zijn geen gewonden gevallen.

Volgens de politie zaten er twee mensen op de scooter. Zij zijn op de vlucht geslagen. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een zwarte scooter met drie wielen en twee personen die donkere kleding dragen en een zwarte helm. "Niet zelf handelen", staat bij de oproep.

Vanochtend werd in de Amsterdamse wijk Buitenveldert, in een ander deel van de stad, strafrechtadvocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het Marengo-proces, de strafzaak tegen de criminelen Ridouan Taghi en Said Razzouki. De politie gaat er vooralsnog van uit dat er geen verband is, maar onderzoekt dat nog.