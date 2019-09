Nog twee ziekenhuizen willen afzien van omstreden afvalsysteem

Twee ziekenhuizen die van plan waren om een modern afvalverwerkingssysteem te gaan gebruiken dat afval vermaalt, zien daar waarschijnlijk vanaf na berichten uit Zaanstad over serieuze problemen met de installatie.

Het Zaans Medisch Centrum heeft het systeem van fabrikant Pharmafilter ruim twee jaar gebruikt, maar kampt al anderhalf jaar met een resistente bacterie. Dat komt volgens het ziekenhuis doordat in het riool verstoppingen zijn ontstaan door het vermalen afval, waardoor bijvoorbeeld in wc's rioolwater naar boven komt dat vol bacteriën zit.

Het Amphia Ziekenhuis in Breda wilde het afvalverwerkingssysteem integreren in de nieuwbouw. "Maar met de kennis van nu gaan we dat serieus heroverwegen", zegt Jan Kluytmans, hoofd infectiepreventie in Breda en lid van het expertteam dat het Zaans MC bijstond. Morgen praat het Amphia met de gemeente, die bij het project betrokken is.

De Maartenskliniek in Ubbergen heeft de contracten voor aankoop van het systeem van Pharmafilter al getekend. Voor dat kleine ziekenhuis met 222 bedden bedragen de kosten voor de aankoop en aanleg 4,7 miljoen euro. Maar na alle negatieve berichten heeft dat ziekenhuis besloten het contract af te kopen voor 1 miljoen euro. Afkoop is goedkoper dan de kosten dragen van een slecht functionerend systeem, denken de bestuurders.

In vijf ziekenhuizen

Het afvalsysteem van Pharmafilter staat in vijf Nederlandse ziekenhuizen: in Zaanstad, Delft, Terneuzen en twee Rotterdamse ziekenhuizen. Zij gebruiken het systeem allemaal anders. Het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen gebruiken wel het waterzuiveringsdeel, maar hebben geen vermalers. Het Erasmus MC gooit geen restafval en geen laboratoriumafval in de vermalers, zodat er geen smurrie met harde stukjes plastic ontstaat.

"Die harde stukjes in de pulp die uit de vermalers komt, leiden tot de verstoppingen en de overstromingen. Als je die vermalers niet gebruikt of er geen hard afval in gooit, heb je dat probleem niet of veel minder. Maar dan gebruik je de installatie ook niet optimaal", zegt Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis.