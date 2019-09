Wondr-museum in Amsterdam ideaal voor dé perfecte Instagram-foto

Je kan er wel vanuit gaan dat al heel wat anderen je voor gingen in het maken van zo'n perfect plaatje. "Maar uiteindelijk is de mens gewoon een kuddedier", zegt Zuurveld. "Als we kunnen doen wat anderen al deden dan vinden we dat alleen maar leuk, helemaal als we kunnen doen wat influencers doen."

Voor Wondr zelf ziet ze alleen wel een nadeel: weinig mensen zullen twee keer het museum bezoeken. "Als je eenmaal dat ene plaatje hebt, hoef je natuurlijk niet nog een keer te gaan."