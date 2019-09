Bekijk hier de bevrijdingsjournaals rond operatie Market Garden

Op 17 september 1944 zien bewoners van de plaatsen rondom Arnhem, Nijmegen en Eindhoven duizenden parachutisten naar beneden komen. Het is een spectaculair gezicht en het begin van een enorme geallieerde operatie, die nog tien dagen zal voortduren. We volgen de gebeurtenissen op de voet in de Bevrijdingsjournaals Market Garden. Hierbij is zowel aandacht voor wat er in de lucht gebeurt (Market), als wat er zich op de grond afspeelt (Garden).

Dag 1:

In deze aflevering vertelt Lex Runderkamp over de enorme aantallen parachutisten die hij 's middags uit de lucht zag komen in Arnhem. "Wie hier omhoog keek, moest zich echt even in de ogen wrijven." Hij denkt dat het de grootste luchtlanding aller tijden is. Wat het doel is van de geallieerde operatie, is nog niet duidelijk. Militair historicus Christ Klep vertelt in de studio over zijn vermoedens.