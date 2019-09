76 kilo harddrugs gevonden in vrachtwagen in Barneveld

De politie in Barneveld heeft eergisteren een grote hoeveelheid harddrugs gevonden in een vrachtauto. Het gaat om ongeveer 76 kilo. Om welke middelen het precies gaat, is niet bekend.

Het bedrijf dat eigenaar is van de vrachtauto vond in het voertuig een aantal verdachte pakketten en belde de politie. De recherche deed daarna onderzoek in de wagen, die op een bedrijventerrein stond. De politie heeft de pakketten drugs meegenomen en vernietigd.

Volgens de politie heeft het bedrijf niets te maken met de drugs. Omroep Gelderland meldt dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht.