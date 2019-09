Expositie over nazikunst in Den Bosch loopt storm

De tentoonstelling over nazikunst in het Design Museum in Den Bosch is de eerste tien dagen uitverkocht geweest. De kaartjes voor de omstreden expositie over design in het Derde Rijk vliegen de toonbank over. Er zijn nu al 10.000 kaarten verkocht.

Ook de komende dagen is de tentoonstelling vrijwel helemaal uitverkocht, zegt een woordvoerder. Het museum overweegt vanwege de grote belangstelling langer open te gaan of meer bezoekers per dag toe te laten. Nu zijn dat er maximaal 500 per dag. "Wij vinden het belangrijk om bezoekers een rustige ervaring te geven", zegt het museum.

Veel jongeren en mannen

De kunst trekt opvallend veel jongeren en mannen. In het museum zijn beelden, uniformen, meubels en affiches uit het nazitijdperk te zien. De expositie wil laten zien hoe vormgeving een bijdrage heeft geleverd aan de verspreiding en de ontwikkeling van de nazi-ideologie.

Vooraf kreeg de expositie veel kritiek. Op de dag van de opening was er een demonstratie, waarop volgens Omroep Brabant meer journalisten dan sympathisanten afkwamen. De tentoonstelling is nog tot 19 januari te zien.