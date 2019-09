Nederlander verongelukt bij speedbootongeluk in Venetië

Bij het ongeluk met een powerboat de afgelopen nacht in Venetië is naar nu blijkt een Nederlander omgekomen. Het is de 54-jarige motorboottechnicus Erik Hoorn. Dat heeft zijn broer aan de NOS laten weten. Hij bevestigt berichten in Italiaanse media.

Hoorn woonde in Zwitserland en zat in het team van zijn vriend en powerboat-piloot Fabio Buzzi (76). Hoorn hielp hem bij de ontwikkeling van bootmotoren.

Buzzi en zijn team wilden hun eigen snelheidsrecord voor de tocht Monaco-Venetië verbreken, maar hun boot botste kort voor aankomst in de Italiaanse stad op een dam. Behalve Buzzi en Hoorn is nog een Italiaans bemanningslid omgekomen. Een vierde bemanningslid overleefde de crash. Eerdere berichten over de samenstelling van de bemanning blijken onjuist.