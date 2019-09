Trump gaat sancties voor Iran 'substantieel verhogen'

President Trump heeft zijn minister van Financiën opgedragen de sancties tegen Iran "substantieel te verhogen". Dat schrijft hij op Twitter.

Het is de tweede keer deze maand dat Trump de sancties opvoert. Wat de ophoging inhoudt, is nog niet duidelijk. Ook een reden gaf Trump niet, maar de stap volgt daags na aanvallen op Saudische olie-installaties. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. Iran ontkent nog steeds betrokkenheid en zegt dat het een conflict wil vermijden.

De verantwoordelijkheid voor de aanval is opgeëist door de sjiitische Houthi-rebellen in Jemen. Zij worden door Iran gesteund en voeren in Jemen oorlog met een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.

De Iraanse president Rohani zegt wel dat de aanval een waarschuwing is van de Houthi's. De rebellen wilden volgens hem de Saudi's duidelijk maken dat ze de strijd in Jemen moeten beëindigen.

Gevolgen in Iran

Er gelden al strenge economische en militaire sancties tegen Iran. Die moeten voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. Ook wil de VS dat Iran stopt met steun aan oorlogen in Jemen, Irak en Libanon.

Het door Obama gesloten atoomakkoord met Iran is vorig jaar eenzijdig opgezegd door Trump. Daarna heeft de VS de sancties al een aantal keer opgevoerd. Sindsdien is de export van Iraanse olie met 80 procent gedaald en zijn Iraanse bankkredieten in het buitenland zijn bevroren.