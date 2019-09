24 annuleringen door derde staking van grondpersoneel KLM

KLM heeft vandaag 24 vluchten geannuleerd vanwege de staking van een deel van het grondpersoneel. Het is de derde keer dat er medewerkers staken. De twee eerdere stakingen duurden steeds twee uur. Vandaag wordt er vier uur gestaakt, van 13.00 tot 17.00 uur.

KLM zegt dat de actiebereidheid onder het personeel afneemt. "De stakingsopkomst is lager dan de vorige twee keer. Medewerkers zien dat een akkoord binnen handbereik is", zegt een woordvoerder.

FNV weerspreekt de lagere opkomst. "Het pleintje waar we samenkomen, staat even vol met grondpersoneel als de vorige twee keer", zegt Joost van Doesburg van de FNV. Hij erkent wel dat de impact van de staking is afgenomen. "Maar dat komt doordat KLM massaal stakingsbrekers heeft ingezet, wat niet is toegestaan." Volgens Van Doesburg moesten uitzendkrachten, die eigenlijk dienst hadden tot 13.00 uur, allemaal overwerken.

Hoger loon

Vakbond FNV eist onder meer een hoger loon, acht procent in twee jaar. Voorafgaand aan de stakingen bood KLM zes procent loonsverhoging in drie jaar tijd. Na de eerste twee stakingen kwam de vliegmaatschappij met een nieuw bod: zeven procent in twee jaar en negen maanden.

Vanwege de staking kunnen passagiers op Europese vluchten tussen 12.45 en 17.00 uur geen ruimbagage meenemen. KLM hoopt zo minder 'last' te hebben van de stakende bagage-afhandelaars. Passagiers die toch met ruimbagage willen reizen, kunnen worden omgeboekt.