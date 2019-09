4 jaar cel voor doodschoppen Jip Jurgs in Rotterdam

Een 38-jarige beveiliger van de Rotterdamse Schouwburg is door de rechter veroordeeld tot vier jaar celstraf voor de dood van een 32-jarige man. Beveiliger H. kreeg het in januari vorig jaar met hem aan de stok tijdens het internationale filmfestival in Rotterdam.

Volgens de rechter heeft de beveiliger zijn slachtoffer, Jip Jurg, tijdens de ruzie in zijn buik geschopt en is Jurg daaraan overleden.

De ruzie ontstond toen Jurg met een glas bier naar buiten was gelopen en daarop werd aangesproken door een van de beveiligers. Er ontstond een schermutseling, waarbij Jurg beveiliger H. zou hebben geslagen. Collega's van H. werkten Jurg daarna tegen de grond, waarop H. hem in de buik zou hebben getrapt. H. heeft dat steeds ontkend en beweert dat hij per ongeluk op het slachtoffer is gaan staan.

Na de mishandeling nam het slachtoffer een taxi naar huis. Daar werd hij op zondag door zijn familie levenloos aangetroffen. Sectie wees uit dat hij was overleden aan inwendig bloedverlies, als gevolg van geweld. H. is vrijgesproken van doodslag, maar is wel schuldig bevonden aan zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Ongeschikt

Het Openbaar Ministerie zegt dat H. niet geschikt is voor zijn vak als beveiliger. Hij had de reputatie van een man met een kort lontje die snel klappen uitdeelt. H. had al een strafblad. In 2016 werd hij ook al schuldig bevonden aan mishandeling van een bezoeker van het café, waar hij toen werkte als portier.