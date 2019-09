Rigoureuze ingreep Zaans MC tegen resistente bacterie

Ook de constructie van het riool is onderzocht om te kijken of fouten daarin de problemen veroorzaakt hebben, maar dat blijkt niet het geval. "Dat riool is gewoon goed", zegt Kluytmans. "De onderzoekers hebben op kleine, ondergeschikte punten afwijkingen gevonden van de normen, maar die verklaren de huidige problemen van het Zaans MC niet."

James Cohen Stuart, de voorzitter van het expertteam, vertelt dat ook de ontluchtingskanalen van het riool op alle plekken die gecontroleerd zijn vol zaten met afvalpulp. "Die ontluchtingskanalen zijn bijna net zo lang en groot als het riool zelf. Als die verstopt zijn, raakt de afvoer van het afval verstoord."

Relatief goedaardige bacterie

Sinds februari 2018 zijn 39 patiënten besmet geraakt met de bacterie Citrobacter freundii. Die is ongevoelig voor de werking van vrijwel alle antibiotica en dat komt door het enzym NDM. Iemand die besmet is met zo'n bacterie is in eerste instantie alleen drager ervan, maar de bacterie kan ook een infectie veroorzaken.

Eén patiënt die een infectie opliep door de bacterie is overleden. Die was al ernstig ziek en het ziekenhuis maakte eerder bekend dat hij mogelijk aan de infectie is bezweken.

"De Citrobacter freundii is gelukkig een relatief goedaardige bacterie die niet heel erg ziekteverwekkend is", zegt Cohen Stuart. Vandaar dat maar weinig patiënten ziek zijn geworden. Het afgelopen weekeinde is de bacterie nog bij een patiënt aangetroffen en af en toe worden ook nog toiletten positief getest.

Vol organische stoffen

Cohen Stuart vindt het concept van waterzuivering bij een ziekenhuis op zich mooi. Het idee waarop het afvalverwerkingssysteem gebaseerd is, is in principe goed. "Het gaat om de uitwerking. Als iedereen er maar voor openstaat, kun je tot verbeteringen komen."

De belangrijkste vragen daarbij zijn volgens hem: is het gebruik van vermalers verstandig? Wat kun je er wel en niet mee afvoeren? Moet er iets aangepast worden aan het riool om het gebruik van het afvalverwerkingssysteem toch mogelijk te maken? Is hergebruik van het grijze water veilig?

Dat grijze water is het gerecycled afvalwater dat vol organische stoffen zit en daarom veel voedingsstoffen bevat voor bacteriëngroei. Milieuvoordelen lijken hier te botsen met patiëntveiligheid. Tot nu toe wijst alles erop dat vooral de vermalers de problemen veroorzaken. Die zijn in juni 2018 stilgelegd, vier maanden nadat de uitbraak ontdekt was.

Honderd keer gebeurd

Cohen Stuart: "Dat gebeurde vanwege de enorme verstoppingen die om de dag voor grote overstromingen zorgden, waarbij de rioolinhoud het ziekenhuis in kwam. Dat is wel honderd keer gebeurd."

Het Zaans MC heeft het advies van het expertteam om te stoppen met vermalers en recycling van rioolwater dus overgenomen. Er wordt ook geen gebruik meer gemaakt van de waterzuiveringsinstallatie.