Premier Rutte reageert op liquidatie advocaat: 'Dit is zeer verontrustend'

Fractieleider Jetten van D66 heeft veel vragen over de liquidatie. Hij wil nog tijdens de beschouwingen over de zaak praten. "Schokkende moordaanslag. Dit is een poging van de onderwereld om te intimideren, om de rechtstaat te ondermijnen. Dat is volstrekt onacceptabel, hier moeten we keihard tegen optreden."

"Afgrijselijk. Advocaten zijn essentieel voor onze rechtsstaat", zegt Lodewijk Asscher, partijleider van de PvdA. "Als criminelen advocaten gaan aanvallen, vallen ze ons allemaal aan."

"Dit is erger dan erg", zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam op Twitter. "Een nieuw hoofdstuk in de brutaliteit van de drugsmaffia." De nieuwe liquidatie doet zijn VVD-collega Dilan Yesilgöz denken aan "Italiaanse maffiapraktijken". "Zeer schokkend dit. Dit tast het fundament van onze rechtsstaat aan en zou niet mogen gebeuren in Nederland."

Advocaten: 'Verschrikkelijk'

De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten reageert "geschokt" op het nieuws. "Als dit te maken te maken heeft met het proces, waar het alle schijn van heeft, zou dit de zoveelste stap zijn in de geweldspiraal die kleeft aan dit proces. Het is echt verschrikkelijk." Ook de Nederlandse Orde van Advocaten zegt "zeer geschokt" te zijn. "We leven erg mee met nabestaanden. En volgen het onderzoek op de voet."

Strafrechtadvocatenkantoor Ficq & Partners reageert op Twitter met "grote ontsteltenis en afschuw". "Onze gedachten gaan uit naar zijn jonge gezin en andere dierbaren." "De liquidatie van advocaat Derk Wiersum is een tragedie voor zijn nabestaanden én voor de rechtsstaat", twittert advocaat Peter Plasman. "Onvoorstelbaar dat dit in dit land kan gebeuren."