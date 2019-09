Mogelijk minder geld voor orthodox-joodse school. Wat speelt daar?

Het ministerie van Onderwijs bereidt bekostigingsmaatregelen voor tegen de orthodox-joodse Cheider-school in Amsterdam. Het bestuur voldoet niet aan de eisen van de Onderwijsinspectie. De school noemt het rapport achterhaald. De instelling zegt hard te werken aan verbeterpunten die de inspectie had aangedragen. Wat voor een school is het Cheider en waar zitten de problemen?

Oud-verzetsstrijder Arthur Cohen richtte het Cheider in 1974 op. Van een 'school' was toen nog geen sprake: Cohen gaf joods onderwijs aan vijf leerlingen in zijn Amsterdamse huiskamer. De naam Cheider was toepasselijk: het is het Hebreeuwse woord voor 'kamer'.

In 1993 verhuist de school naar het huidige - beveiligde - pand in Buitenveldert. Momenteel krijgen ongeveer 120 leerlingen les op het Cheider, dat zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs biedt. De leerlingen zijn tussen vier en achttien jaar oud en komen uit het hele land; het Cheider is de enige orthodox-joodse school in Nederland.