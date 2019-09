Wekdienst 18/9: Algemene Beschouwingen en uitspraak in Fort Oranje-zaak

En dan nog even dit:

In de Champions League won Ajax gisteravond met 3-0 van de Franse club Lille. Trainer Erik ten Hag was tevreden met het spel van zijn ploeg. "Het was een fantastische avond voor Ajax en voor de fans. We hebben heel attractief voetbal laten zien en van een sterke tegenstander gewonnen", zei hij.

Toch ziet Ten Hag nog verbeterpunten, vertelde hij op de persconferentie na afloop: